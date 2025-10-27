Mercato rinnegato | Conte in vetta con gli uomini Scudetto

Chiamatelo pure effetto Vecchia Guardia. Antonio Conte, infatti, ha puntato sui reduci della cavalcata Scudetto della scorsa stagione per ripartire dopo il tracollo di Eindhoven e battere l’Inter. Missione compiuta, con tanto di vetta della classifica - seppur in coabitazione con la Roma - riconquistata a una sola settimana di distanza dal sorpasso subito dal Milan. Mica male. Il 3-1 inflitto ai nerazzurri ha rilanciato le quotazioni del Napoli in carica per il tricolore. Alla faccia di chi aveva già fatto il funerale al «Serial Winner» leccese dopo il doppio passo falso nel giro di tre giorni contro Torino e PSV. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mercato rinnegato: Conte in vetta con gli uomini Scudetto

