Mercato di via Giotto chiusura anticipata sabato 1 novembre per la partita Arezzo–Campobasso

Sabato 1 novembre il mercato settimanale di via Giotto chiuderà in anticipo: le vendite dovranno cessare alle 11:30 e l’intera area sarà sgomberata entro le 12:00. La misura è stata stabilita con un’apposita ordinanza comunale in vista della partita di Serie C Arezzo–Campobasso, in programma alle 14:30 allo stadio comunale Città di Arezzo. La decisione è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza, ripristinare la viabilità e rendere disponibili i parcheggi adiacenti all’impianto sportivo, così da agevolare l’afflusso dei tifosi. “ Siamo consapevoli dei disagi che questa scelta può comportare per gli operatori e per i cittadini – ha spiegato l’assessore al commercio Simone Chierici – ma si tratta di una misura di equilibrio e responsabilità, condivisa con le autorità di pubblica sicurezza e gli uffici comunali. 🔗 Leggi su Lortica.it

