Mercato Allegri esulta | avrà due rinforzi a gennaio Società al lavoro per questi giocatori

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, riceverà dei rinforzi importanti nella sessione invernale di calciomercato. Società già al lavoro per accontentare le esigenze del tecnico ed ampliare un po' il parco giocatori. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

