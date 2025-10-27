Menopausa | l’approccio di Smart Clinic per affrontarla con serenità e consapevolezza
La menopausa rappresenta una fase fisiologica della vita di ogni donna, spesso accompagnata da cambiamenti fisici, emotivi e psicologici che possono influenzare la qualità della vita. Tuttavia, con un’informazione corretta e il supporto di specialisti esperti, questo passaggio può trasformarsi in un’opportunità di consapevolezza e benessere. Ne parliamo con la Dott.ssa Carmen Nava, ginecologa presso le Smart Clinic Oriocenter e Le due Torri, impegnata quotidianamente nell’accompagnare le pazienti con un approccio multidisciplinare, personalizzato e orientato alla prevenzione. Dottoressa Nava, perché è importante parlare di menopausa in modo chiaro e informato?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Conferenza di Benessere – Menopausa e Benessere Integrale Lunedì 27 ottobre alle ore 11:30, ti aspettiamo per un incontro dedicato a una fase preziosa e potente della vita femminile: la menopausa. Con la Dott.ssa Claudia Bonardi, medico chirurgo, gi - facebook.com Vai su Facebook
Menopausa, clinica promette terapia per ritardarla di dieci anni: 11 donne pagano 7.000 euro a testa per provarla - Menopausa, una clinica in Gran Bretagna promette una terapia per ritardarla di dieci anni, e 11 donne hanno pagato 7. Lo riporta ilmessaggero.it