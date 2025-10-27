La menopausa rappresenta una fase fisiologica della vita di ogni donna, spesso accompagnata da cambiamenti fisici, emotivi e psicologici che possono influenzare la qualità della vita. Tuttavia, con un’informazione corretta e il supporto di specialisti esperti, questo passaggio può trasformarsi in un’opportunità di consapevolezza e benessere. Ne parliamo con la Dott.ssa Carmen Nava, ginecologa presso le Smart Clinic Oriocenter e Le due Torri, impegnata quotidianamente nell’accompagnare le pazienti con un approccio multidisciplinare, personalizzato e orientato alla prevenzione. Dottoressa Nava, perché è importante parlare di menopausa in modo chiaro e informato?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Menopausa: l’approccio di Smart Clinic per affrontarla con serenità e consapevolezza