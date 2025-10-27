Meno stigma più informazione | solo così psicofarmaci e salute mentale potranno uscire dall’ombra dei pregiudizi
A ssumerli spaventa, parlarne ancora di più. Gli psicofarmaci restano uno dei temi più ricchi di tabù, fra chi li considera una “stampella chimica” e chi teme di non essere più se stesso. Ma la verità è meno drammatica e molto più utile. Ecco sei falsi miti da sfatare – segnalati da Gam Medical, centro specializzato nella diagnosi e nel trattamento di ADHD e altre neurodivergenze – per guardare alla salute mentale con occhi nuovi. 1. “Ti spengono la personalità” Niente zombie. Gli psicofarmaci non cambiano chi sei, aiutano solo a riequilibrare il cervello quando l’ansia o la depressione prendono il sopravvento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
