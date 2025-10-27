Arezzo, 25 ottobre 2025 – “L’asfaltatura ‘a pezzi’ di via Generale Da Bormida, con esclusi tratti e aree di parcheggio, ingenera domande che pongo all’assessore alle opere pubbliche anche ufficialmente tramite un’interrogazione depositata all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale” così consigliere comunale Michele Menchetti. "Tale lavoro si presenta infatti parziale e incompleto tanto da poter parlare di trattamento diverso nei confronti di chi vi abita. L’oggetto della contestazione è il tratto finale adiacente alla ferrovia e con accesso diretto all’abitazione di una cittadina che vi risiede da oltre cinquant’anni: questo segmento, pur essendo di pochi metri, è stato completamente ignorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menchetti: “Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Perché?”