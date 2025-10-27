Meloni riceve Orban | Ucraina Medioriente e migranti Tajani gela la sinistra | Dialogare non è avere le stesse idee
Bilaterale Orban-Meloni. Sul tavolo del colloquio durato circa un'ora a Palazzo Chigi tra la premier e il primo ministro ungherese il rafforzamento delle relazioni bilaterali e il punto sui dossier internazionali più urgenti. "Un confronto che – riferisce una nota della presidenza del Consiglio – ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, agli sviluppi in Medio Oriente e all'agenda europea".
Governo, la premier Meloni riceve Orban ed indossa i panni della mediatrice tra Budapest e Bruxelles - Tra i temi centrali dei due impegni istituzionali di Orban, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente
Meloni riceve Orban, focus su Ucraina, M.O. e migranti - (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il primo ministro ungherese, Viktor Orbán.
Orbán vede Papa e Meloni: "Divampa febbre guerra, no a corrente mainstream dell'Ue"