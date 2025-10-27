Bilaterale Orban-Meloni. Sul tavolo del colloquio durato circa un’ora a Palazzo Chigi tra la premier e il primo ministro ungherese il rafforzamento delle relazioni bilaterali e il punto sui dossier internazionali più urgenti. “Un confronto che – riferisce una nota della presidenza del Consiglio – ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, agli sviluppi in Medio Oriente e all’agenda europea”. Bilaterale Meloni-Orban: Ucraina, Medioriente e migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni riceve Orban: Ucraina, Medioriente e migranti. Tajani gela la sinistra: "Dialogare non è avere le stesse idee"