Meloni | Priorità del governo colmare il ritardo delle scuole italiane sulle materie Stem

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel messaggio inviato all’Assemblea pubblica di Confindustria Canavese, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiamato l’urgenza di recuperare il ritardo accumulato dal sistema formativo sulle competenze Stem – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Meloni in ansia da Flotilla. Una fregata per assisterli, un piano per dissuaderli - Una tutela inaspettata, con un gesto abbastanza eclatante: l’invio “in soccorso” di una nave da guerra italiana. Segnala huffingtonpost.it

Sondaggi politici 2025/ Fiducia nel Governo +10% sul Pd: Meloni al 30%, stabile Salvini sopra Forza Italia - Demetra su Governo, opposizioni e fiducia nei leader: allungo del Centrodestra, non brilla il Centro. ilsussidiario.net scrive

Meloni all'opposizione: "Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo" - A New York, la premier italiana ha parlato con la stampa delle manifestazioni pro Palestina e della Global Sumud Flotilla, attaccata nella notte da droni al largo di Creta. it.euronews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Priorit224 Governo Colmare