Meloni perché è giusto l' intervento sulle banche | la rivelazione a Vespa

Liberoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro": Giorgia Meloni lo dice nel nuovo libro di  Bruno Vespa "Finimondo" in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. Una nota ne fornisce uno stralcio in anteprima. Il riferimento della presidente del Consiglio è alla manovra messa a punto dal governo.  "Se cresce lo spread, se sale il rating dell'Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a  Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole", prosegue la premier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

