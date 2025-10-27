Meloni non fa sconti alle banche | Possono dare una mano

Lidentita.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La posizione della premier: "Cinque miliardi su 44, possono essere soddisfatte e noi con loro" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

meloni non fa sconti alle banche possono dare una mano

© Lidentita.it - Meloni non fa sconti alle banche: “Possono dare una mano”

Scopri altri approfondimenti

meloni fa sconti bancheApprovata la manovra. Meloni ringrazia le banche: “Non temo contraccolpi” - Per la premier gli 11 miliardi chiesti non sono “una punizione” al sistema creditizio. Segnala repubblica.it

meloni fa sconti bancheBanche italiane, da governo Meloni una tassa sugli utili del 2023? La cifra. Ed è subito sell sulle azioni - Azioni banche italiane attaccate dai sell a Piazza Affari dopo le ultime indiscrezioni su una tassa in arrivo dal governo Meloni. Secondo money.it

meloni fa sconti bancheLa manovra è il trionfo di Meloni - Le banche accettano le tasse, la Confindustria è soddisfatta dei tagli, la Uil apprezza le poche risorse per il lavoro. Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Fa Sconti Banche