Meloni non fa sconti alle banche | Possono dare una mano
La posizione della premier: "Cinque miliardi su 44, possono essere soddisfatte e noi con loro" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
“In questo momento la Meloni è un generale più attrezzato della Schlein per portare il suo esercito alla vittoria”. A Lo Stato delle Cose, intervistato da Massimo Giletti, Michele Santoro e la sua analisi senza sconti per il campo largo dopo il voto nelle Marche. # - facebook.com Vai su Facebook
Approvata la manovra. Meloni ringrazia le banche: “Non temo contraccolpi” - Per la premier gli 11 miliardi chiesti non sono “una punizione” al sistema creditizio. Segnala repubblica.it
Banche italiane, da governo Meloni una tassa sugli utili del 2023? La cifra. Ed è subito sell sulle azioni - Azioni banche italiane attaccate dai sell a Piazza Affari dopo le ultime indiscrezioni su una tassa in arrivo dal governo Meloni. Secondo money.it
La manovra è il trionfo di Meloni - Le banche accettano le tasse, la Confindustria è soddisfatta dei tagli, la Uil apprezza le poche risorse per il lavoro. Lo riporta ilfoglio.it