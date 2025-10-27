Meloni | La casa è la base per una nazione forte In arrivo un grande Piano Casa per i giovani

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piano per favorire l’accesso alla casa delle famiglie e dei giovani. « Garantire ai cittadini e alle famiglie la possibilità di acquistare una casa è un obiettivo fondamentale di questo Governo» — così la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato al Green Building Forum in corso a Palazzo Lombardia, a Milano. La presidente del Consiglio ha annunciato che l’esecutivo sta lavorando alla definizione di un grande Piano Casa, con l’obiettivo di offrire alle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. « Senza una casa è difficile costruire una famiglia, e senza famiglie non può esserci una Nazione prospera e vitale », ha sottolineato Meloni, ribadendo l’importanza della politica abitativa come leva di sviluppo sociale e demografico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: “La casa è la base per una nazione forte. In arrivo un grande Piano Casa per i giovani”

