Meloni il principio europeo dell’unanimità e il tempismo dei riformisti Pd

Linkiesta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni ha ribadito la sua contrarierà al superamento del principio dellunanimità in sede europea tramite modifica dei trattati, accettando quindi il mantenimento del diritto di veto di fatto dei ventisette, che blocca processi decisionali, funzionamento istituzionale e protagonismo comunitario. L’argomentazione, presentata alle comunicazioni in Parlamento prima del Consiglio europeo di giovedì scorso, risiederebbe nel fatto che superarlo potrebbe sì aiutare ad esempio il sostegno all’Ucraina, ma sarebbe deleterio per molti altri temi, poiché accentuerebbe le distanze tra i Paesi, da ultimo colpendo dunque l’interesse nazionale italiano su specifiche questioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

