Meloni e Orbán rafforzano l’asse Roma-Budapest | Collaborazione su difesa e migrazioni Ma lui attacca | L’Ue non conta nulla Trump sbaglia su Putin
A sentire Palazzo Chigi, la premier e il primo ministro ungherese avrebbero avuto un incontro fruttuoso. Tuttavia, raggiunto dai cronisti nel centro di Roma, dopo l’incontro con papa Leone in Vaticano e prima di quello con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il primo ministro ungherese Viktor Orban si era concesso a qualche domanda e le sue risposte non hanno lasciato dubbi sulla sua posizione a livello internazionale, decisamente non allineata con quella dell’Unione europea e tantomeno con gli Stati Uniti. «L’Unione – ha detto al Messaggero – non conta nulla. E presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio », cioè la richiesta del presidente Usa di smettere di importare dalla Russia. 🔗 Leggi su Open.online
