Meloni e le nuove tasse in manovra | Le banche possono essere soddisfatte Chiesti 5 miliardi di euro su 44 di profitti

Giorgia Meloni difende a spada tratta la norma sulle banche contenuta nella manovra 2026 e oggetto di un feroce scontro tra Forza Italia e Lega. La presidente del Consiglio non sembra quindi intenzionata a cedere dinanzi ai dubbi degli azzurri di Antonio Tajani su una delle misure tra le più. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Meloni invia nuove armi in Ucraina. Putin testa il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik però stiamo tranquilli tanto la Russia è debolissima. Tutti gli italiani sanno che i russi si metterebbero a piangere se la Nato lanciasse i missili Tomahawk contro - facebook.com Vai su Facebook

Batosta manovra, dalle banche alla casa. Il conto delle nuove tasse è di oltre 8 miliardi - Ecco tutti gli aumenti fiscali previsti dalla quarta legge di Bilancio firmata dal governo Meloni ... Da milanofinanza.it

Affitti brevi, tasse e pensioni: come cambia la manovra - Forza Italia e Lega hanno chiesto a gran voce diverse modifiche sul testo difeso più volte dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... Scrive today.it

Manovra, la nuova tassa sui dividendi per chi ha partecipazioni inferiori al 10% vale 1 miliardo all’anno - Parte del mondo politico e del mercato si schiera contro la norma che alza il prelievo sulle cedole: danneggia la competitività dell’Italia. Si legge su milanofinanza.it