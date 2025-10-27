Meloni | Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti | possono essere soddisfatte
"Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare". Lo dice la presidente Giorgia Meloni parlando con Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, nel nuovo libro di Bruno Vespa Finimondo. "Ho spiegato che per mantenere i conti in ordine, occorrono delle risorse e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici ", aggiunge Meloni. Facendo i conti sull'impatto della nuova tassazione studiata dal governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
