Meloni | da Sistema Italia grande protagonismo ora più forti e solidi

Roma, 27 ott. (askanews) – “In questi anni, in un contesto tra i più complessi di sempre, il Sistema Italia ha dimostrato grande protagonismo e capacità di reazione”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all’assemblea pubblica Confindustria Canavese. “Imprese e lavoratori di questa nazione – sottolinea – hanno macinato risultati di cui tutti siamo orgogliosi, e che hanno permesso all’Italia di essere ancor più forte e solida di prima. Il Governo non ha fatto altro che credere nel protagonismo del nostro sistema produttivo, e ha lavorato per costruire le condizioni affinché quel protagonismo potesse sprigionarsi al meglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

Scrive il Sole 24 Ore che il sistema economico e istituzionale italiano si è ormai rassegnato all’idea che Giorgia Meloni governerà per cinque anni, probabilmente anche per quelli successivi, non vede alternative e considera quelle a disposizione persino peg Vai su Facebook

#Meloni: nostra economia solida, sistema produttivo resiliente - X Vai su X

Meloni: da Sistema Italia grande protagonismo, ora più forti e solidi - (askanews) – “In questi anni, in un contesto tra i più complessi di sempre, il Sistema Italia ha dimostrato grande protagonismo e capacità di reazione”. msn.com scrive

"Meloni è la più grande politica del dopoguerra, Santanché forse la nostra miglior ministra": La Russa show all'evento di partito - Il presidente del Senato incensa la premier e il governo, poi annuncia la missione di FdI: "Dobbiamo pacificare la nazione" ... Da today.it

Dal sovranismo all’autorevolezza, come Meloni ha smentito l’isolamento e rafforzato l’Italia. Parla Checchia - L’atlantismo della presidente del Consiglio è positivo perché l’Italia e l’Ue devono restare centrali nel rapporto con l’Alleanza Atlantica, inoltre la difesa europea deve sforzarsi di essere al conte ... Come scrive formiche.net