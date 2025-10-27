Meloni | chiediamo alle banche 5 miliardi su 44 di profitti siano soddisfatte

AGI - "Se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole ". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel nuovo libro di Bruno Vespa ' Finimondo ' in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. "Le banche siano soddisfatte" . "Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro", rileva la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Agi.it

