Meloni | chiediamo alle banche 5 miliardi su 44 di profitti siano soddisfatte

Agi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  "Se cresce lo  spread, se sale il  rating dell’Italia, se le  banche  hanno potuto approfittare dei  200 miliardi  messi a disposizione dal  governo Conte  per rinegoziare con la  garanzia dello Stato  prestiti che avevano già erogato, o dei  crediti del superbonus, sempre grazie a  Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse  banche  ci diano una mano a continuare in una politica così  profittevole ".  Così la presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, nel nuovo libro di  Bruno Vespa  ' Finimondo ' in uscita  giovedì 30 ottobre  per  Mondadori-Rai Libri. "Le banche siano soddisfatte" . "Se su  44 miliardi di profitti  nel  2025  ce ne mettono a disposizione circa  cinque  per aiutare le  fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro", rileva la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Agi.it

meloni chiediamo alle banche 5 miliardi su 44 di profitti siano soddisfatte

© Agi.it - Meloni: chiediamo alle banche 5 miliardi su 44 di profitti, siano soddisfatte

Altre letture consigliate

meloni chiediamo banche 5Meloni: «Chiediamo alle banche 5 miliardi su 44 di profitti, siano soddisfatte» - Le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni nel nuovo libro di Bruno Vespa “Finimondo” in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori- Riporta msn.com

meloni chiediamo banche 5Meloni: "Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti: possono essere soddsfatte" - "Se cresce lo spread, se sale il rating dell'Italia, se le banche hanno potuto ... Come scrive ilfoglio.it

meloni chiediamo banche 5Manovra, il conto che il governo Meloni chiede a banche e assicurazioni - Le azioni delle banche e ora anche delle assicurazioni rimangono osservati speciali a Piazza Affari. Lo riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Chiediamo Banche 5