Melito furto in casa in pieno giorno | rubati 6mila euro in contanti e un bracciale
Un furto in pieno giorno a Melito di Napoli lo scorso 24 ottobre, verso le 11 del mattino I ladri, che hanno agito senza nascondere il volto, hanno sfondato la porta e messo completamente a soqquadro l’abitazione, portando via circa 6.000 euro in contanti e un bracciale in oro rosa dal valore simile. Le immagini della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
CONDOFURI (RC): FURTO DI ENERGIA ELETTRICA PER QUASI 9MILA EURO. DENUNCIATI DAI CARABINIERI DUE UOMINI DEL POSTO. Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo finalizzati a contrastare il fe - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, furto in pieno giorno: casa a soqquadro, rubati gioielli d'oro per 3mila euro - I ladri hanno approfittato del deserto d'agosto, nel caldo pomeridiano, per mettere a segno un furto in pieno giorno. Si legge su ilgiorno.it
Uomo ucciso in casa a Melito di Napoli: in questura il figlio 21enne della compagna - In serata un omicidio ha scosso la comunità di Melito di Napoli: un 58enne è stato ucciso con un'arma da taglio nella sua abitazione, in viale delle Margherite. Secondo tg24.sky.it