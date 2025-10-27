Meghan Markle e Harry si preparano per Halloween ma anche nel campo di zucche il look è costosissimo

27 ott 2025

Halloween è dietro l’angolo e anche Harry e Meghan si preparano per l’atteso giorno. La coppia ha trascorso un weekend di puro relax, tra zucche e sorrisi, ma anche un bel po’ di stile. Un video su Instagram ha mostrato Markle in un campo di zucche nei pressi dell’ormai celebre casa di Montecito. Al suo fianco Harry e i figli Archie e Lilibet, impegnati a scegliere le zucche perfette in vista di Halloween. Uno squarcio di normale quotidianità, che la Duchessa del Sussex ha voluto vivere con leggere ma, nonostante tutto, senza rinunciare al suo inconfondibile tocco d’eleganza. Look casual ma curato. 🔗 Leggi su Dilei.it





