Meghan Markle e Harry si preparano per Halloween ma anche nel campo di zucche il look è costosissimo
Halloween è dietro l’angolo e anche Harry e Meghan si preparano per l’atteso giorno. La coppia ha trascorso un weekend di puro relax, tra zucche e sorrisi, ma anche un bel po’ di stile. Un video su Instagram ha mostrato Markle in un campo di zucche nei pressi dell’ormai celebre casa di Montecito. Al suo fianco Harry e i figli Archie e Lilibet, impegnati a scegliere le zucche perfette in vista di Halloween. Uno squarcio di normale quotidianità, che la Duchessa del Sussex ha voluto vivere con leggere ma, nonostante tutto, senza rinunciare al suo inconfondibile tocco d’eleganza. Look casual ma curato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Steve Bannon, Meghan Markle e altri 800 chiedono il divieto di sviluppare la super intelligenza artificiale https://ilsole24ore.com/art/steve-bannon-e-meghan-markle-800-personalita-chiedono-divieto-sviluppare-sistemi-avanzati-ai-AHi2imHD?utm_term=Autofe - X Vai su X
Lilibet Diana è apparsa per la prima volta sui social dopo diversi anni. Com’è diventata la figlia del principe Harry e Meghan Markle - facebook.com Vai su Facebook
Meghan Markle e Harry si preparano per Halloween, ma anche nel campo di zucche il look è costosissimo - Meghan e Harry tra le zucche con Archie e Lilibet: un weekend sereno ma con grande attenzione al look (per lei) ... Secondo dilei.it
Meghan e Harry, le foto con i figli nella fattoria delle zucche in California - Meghan Markle e il principe Harry regalano ai fan uno scorcio della loro vita familiare con una giornata in fattoria. Da msn.com
Dolce giornata d’autunno al campo di zucche per Meghan Markle e il principe Harry - Meghan Markle condivide su Instagram dolci momenti con Harry e i figli al campo di zucche, all'insegna di un autunno sereno con la famiglia. Secondo msn.com