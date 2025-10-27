Megan Fox prima apparizione pubblica dopo mesi | Mi sentivo arrabbiata e persa

Dopo sette mesi dalla nascita dell'ultima figlia, l'attrice ha fatto capolino alla proiezione speciale di Jennifer's Body a Los Angeles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Megan Fox, prima apparizione pubblica dopo mesi: "Mi sentivo arrabbiata e persa"

Approfondisci con queste news

Megan Fox, prima apparizione pubblica dopo mesi: "Mi sentivo arrabbiata e persa" - Dopo sette mesi lontana dai riflettori, Megan Fox è tornata a mostrarsi in pubblico. Secondo gazzetta.it

Megan Fox, dea dark hollywoodiana alla proiezione di Jennifer’s Body: un omaggio al suo mito - Sedici anni dopo il film che l’ha resa un’icona, Megan Fox brilla come una vera dea dark: corsetto “bloody”, sguardo magnetico e fascino senza tempo ... Si legge su dilei.it

Jennifer's Body, Megan Fox: "Ero piena di rabbia per come mi trattava l'industria" - La star di Jennifer's Body e Transformers ha ricordato ciò che provò in passato per il trattamento ricevuto dal mondo del cinema a Hollywood. Si legge su movieplayer.it