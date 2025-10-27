Sono passati sedici anni da quando Jennifer’s Body è arrivato nelle sale, eppure l’eco di quella cheerleader indemoniata – e irresistibilmente affascinante – continua a vibrare nell’immaginario collettivo. E forse non poteva che essere lei, Megan Fox, a riportarci dentro quell’universo di desiderio, potere e femminilità ferita, presentandosi alla proiezione speciale del film al Museum of Motion Pictures di Los Angeles come una vera dea dark hollywoodiana. Un ritorno in grande stile, sette mesi dopo la nascita della piccola Saga Blade, la figlia avuta dal compagno on-off Machine Gun Kelly, che ha segnato per l’attrice una nuova fase personale e artistica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Megan Fox, dea dark hollywoodiana alla proiezione di Jennifer’s Body: un omaggio al suo mito