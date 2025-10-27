Mediterraneo seminario parlamentare a Palermo Cesa | Italia ponte tra coste settentrionali e meridionali

Lopinionista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Cesa – foto Roberto Di Blasio PALERMO – Oggi, 27 ottobre, a Palermo, nella cornice dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è tenuto il Seminario parlamentare sulla sicurezza nel Bacino del Mediterraneo promosso dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, con la partecipazione di parlamentari provenienti da 18 Paesi membri e partner. A presiedere la sessione inaugurale è stato Lorenzo Cesa, Presidente della delegazione italiana, che ha dato il benvenuto alle delegazioni estere e ai rappresentanti istituzionali. Hanno portato il loro saluto Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’ARS, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, e Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

mediterraneo seminario parlamentare a palermo cesa italia ponte tra coste settentrionali e meridionali

© Lopinionista.it - Mediterraneo, seminario parlamentare a Palermo. Cesa: “Italia ponte tra coste settentrionali e meridionali”

Scopri altri approfondimenti

mediterraneo seminario parlamentare palermoAssemblea Nato sul Mediterraneo a Palazzo Reale, Schifani: "Sicilia modello di convivenza pacifica" - A presiedere la sessione inaugurale è stato Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana ... Lo riporta palermotoday.it

MEDITERRANEO, SEMINARIO PARLAMENTARE A PALERMO CON 18 PAESI NATO E PARTNER - Oggi, lunedì 27 ottobre, a Palermo, nella cornice dell’Assemblea Regionale Siciliana, si tiene il Seminario parlamentare sulla sicurezza nel Bacino del Mediterraneo promosso dalla Deleg ... 9colonne.it scrive

mediterraneo seminario parlamentare palermoSeminario Nato a Palermo, focus su sicurezza e cooperazione - Si è svolto nella sala Mattarella di Palazzo Reale a Palermo il seminario parlamentare dedicato alla sicurezza nel bacino del Mediterraneo, organizzato ... Si legge su canalesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Mediterraneo Seminario Parlamentare Palermo