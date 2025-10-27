Mediterraneo seminario parlamentare a Palermo Cesa | Italia ponte tra coste settentrionali e meridionali
Lorenzo Cesa – foto Roberto Di Blasio PALERMO – Oggi, 27 ottobre, a Palermo, nella cornice dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è tenuto il Seminario parlamentare sulla sicurezza nel Bacino del Mediterraneo promosso dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, con la partecipazione di parlamentari provenienti da 18 Paesi membri e partner. A presiedere la sessione inaugurale è stato Lorenzo Cesa, Presidente della delegazione italiana, che ha dato il benvenuto alle delegazioni estere e ai rappresentanti istituzionali. Hanno portato il loro saluto Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’ARS, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, e Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
