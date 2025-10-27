MEDITERRA DATACENTERS è una piattaforma di datacenter sostenuta da PEIF III, un fondo infrastrutturale istituzionale gestito da DWS Infrastructure. Oggi l’azienda offre servizi di datacenter, colocation e connettività agli erogatori di servizi (xSP Cloud, Content, application, network, security service provider) e alle aziende che ne usufruiscono in diversi settori – dalle istituzioni finanziarie alle grandi imprese locali fino alle multinazionali – connettendo questi attori tra di loro tramite value added services e creando un ecosistema digitale all’interno dei datacenter e della piattaforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mediterra DataCenters spinge sulla rete cloud