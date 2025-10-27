Medio Oriente ricerca dei corpi degli ostaggi Idf colpisce Unifil
In Medio Oriente, è fragile la tregua: due palestinesi sono morti a seguito di un attacco dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
MEDIO ORIENTE | Gli Stati Uniti non vogliono rischiare una nuova crisi del cessate il fuoco a Gaza e hanno iniziato a operare con droni di sorveglianza sopra la Striscia, come occhi per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Andiamo in Medio Oriente: la Knesset approva la lettura preliminare della legge sull'"imposizione della sovranità" sulla Cisgiordania, nonostante l'opposizione di Netanyahu. @CostanzaSpocci - X Vai su X
Kushner, 'Hamas agisce in buona fede nella ricerca dei corpi' - Così Jared Kushner risponde, in un'intervista a CBS News, alla domanda se Hamas sta agendo in buona fede, cercando seriamente i corpi. Si legge su ansa.it
Bulldozer al lavoro a Khan Yunis: continua la ricerca dei corpi degli ostaggi israeliani - Hamas conferma l’impegno a restituire tutti i corpi, ma le operazioni sono difficili tra le macerie. Segnala lastampa.it
Il rientro dei corpi col contagocce. Tel Aviv: "Nessun compromesso" - La promessa di altre 5, ma Hamas chiede attrezzature speciali per completare la ricerca. Da msn.com