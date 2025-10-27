Medio Oriente ricerca dei corpi degli ostaggi Idf colpisce Unifil

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Medio Oriente, è fragile la tregua: due palestinesi sono morti a seguito di un attacco dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

