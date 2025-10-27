Mediaset raggiunge un nuovo traguardo | è l’editore leader del prime time italiano
Mediaset rafforza la sua posizione di vertice nel panorama televisivo nazionale. Da gennaio a oggi, le reti del Biscione guidano la fascia di prime time con una media del 36,9% di share e 6.701.000 telespettatori, superando Rai che si attesta al 36,6% con 6.650.000 spettatori. Mediaset supera Rai e consolida la leadership nel prime time. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi continua a confermare la propria superiorità nella fascia più ambita della giornata televisiva. Il risultato arriva in un contesto di netto miglioramento rispetto allo scorso anno: Mediaset cresce di 1,3 punti di share, mentre Rai registra una flessione di 1,6 punti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
