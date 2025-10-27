Un funzionario dell’assessorato regionale ai Beni Culturali è finito in manette con l’accusa di concussione: Antonio Librizzi avrebbe trasformato il suo ruolo istituzionale in uno strumento di estorsione sistematica, pretendendo tangenti da imprenditori del settore culturale in cambio dello sblocco delle pratiche. L’arresto è scattato in flagranza, quando i finanzieri lo hanno sorpreso mentre intascava mille euro consegnati in un’agenda all’interno di un bar di piazza Marina, a pochi passi dalla Soprintendenza del mare dove prestava servizio. Antonio Librizzi Le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno fatto emergere un sistema collaudato di richieste illecite. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Mazzette per sbloccare i fondi, arrestato funzionario della Regione Siciliana