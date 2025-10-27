Mazzette alla Regione | Quattro le tangenti intascate in pochi mesi dal funzionario arrestato
Sarebbero quattro i casi in cui Antonio Librizzi, funzionario della Regione in servizio alla Sovrintendenza del mare, avrebbe intascato mazzette per velocizzare i pagamenti relativi alle pratiche di due imprenditori e complessivamente avrebbe preso dalle presunte vittime 3.400 euro in pochi mesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
