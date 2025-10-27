Mazda CX-30 2025 | come va con il nuovo 2.5 mild-hybrid più grande

Mazda CX-30 torna a rinnovarsi nel 2025 con un intervento che, più che sull’estetica, agisce in profondità. Il design resta quello elegante e proporzionato che da sempre contraddistingue la crossover giapponese, ma sotto il cofano arriva una novità importante: il nuovo motore 2.5 litri Skyactiv-G M Hybrid da 140 CV. Un’unità che, pur non stravolgendo le prestazioni complessive, introduce un comportamento più pieno ai medi regimi e un’erogazione più fluida rispetto ai precedenti 2.0 da 122 e 150 CV. Un aggiornamento che conferma la filosofia unica Mazda, lontana dal downsizing (bensì “righ-sizing”) esasperato e ancora fedele ai motori aspirati ad alta efficienza, oltre ad un modo iconico, personale e originale nel progettare e realizzare vetture. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mazda CX-30 2025: come va con il nuovo 2.5 mild-hybrid più “grande”

