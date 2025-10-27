Maxiblitz a Ostia dopo l'esplosione di una bomba davanti a un locale | indaga l'Antimafia

Operazione della polizia in corso a Ostia dopo le indagini dell'Antimafia su un ordigno esploso nei mesi scorsi contro un ristorante, individuato il responsabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ostia, attentato dinamitardo a un locale: maxi blitz della Polizia sul litorale - Ostia ancora paura: attentato dinamitardo contro un locale in via di Castel Fusano. Si legge su romait.it

Maxi blitz carabinieri a Ostia, sequestrata droga e 7 fermati - È in corso a Ostia un massiccio servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle ... Scrive ansa.it