Maxi tamponamento in A14 | un ferito e 5 km di coda

Bolognatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque chilometri di coda e un camionista ferito. È il bilancio del maxi tamponamento tra tir che è avvenuto lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro Terme e San Lazzaro. L'incidente è avvenuto intorno alle dieci all'altezza del km 25, in prossimità di un cantiere sulla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

