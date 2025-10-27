Maxi sequestro di droga a Roma | 175 chili scoperti in un casale

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte odore che proveniva dal salone di un casale, a Dragona, dove dietro a un telo sono stati trovati 170 chili di cannabis. Inoltre sono state rinvenuti anche cinque chili di cocaina purissima. Stupefacente che, secondo i primi riscontri, era pronto per essere immesso nelle principali piazze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

maxi sequestro droga romaMaxi sequestro di droga: 170 chili di stupefacenti in un casale - Gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze ... Secondo rainews.it

maxi sequestro droga romaMaxi sequestro di droga a Roma: 170 chili scoperti in un casale - Lo stupefacente nascosto nel salone: trovati 165 chili di cannabis e 5 chili di cocaina, per un valore di mezzo milione di euro ... Si legge su romatoday.it

maxi sequestro droga romaBlitz anti-spaccio tra Roma e Ostia, sequestrati 2 quintali di droga - deposito quale presunta base di allevamento di cuccioli e cani di grossa taglia destinati ai combattimenti ... ilfaroonline.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maxi Sequestro Droga Roma