Maxi sequestro di droga a Roma | 170 chili scoperti in un casale

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte odore che proveniva dal salone di un casale, a Dragona, dove dietro a un telo sono stati trovati 165 chili di cannabis. Inoltre sono state rinvenuti anche cinque chili di cocaina purissima. Un quantitativo ingente che, da una prima stima, è stato valutato in mezzo milione di euro. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

