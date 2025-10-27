Maxi sequestro di droga a Roma | 170 chili scoperti in un casale
Un forte odore che proveniva dal salone di un casale, a Dragona, dove dietro a un telo sono stati trovati 165 chili di cannabis. Inoltre sono state rinvenuti anche cinque chili di cocaina purissima. Un quantitativo ingente che, da una prima stima, è stato valutato in mezzo milione di euro. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
