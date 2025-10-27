Maxi rissa in via San Vitale la ‘diffida’ dell’avvocato | Valutiamo iniziative legali

Bologna, 27 ottobre 2025 – “Siamo abbandonati a noi stessi. Quest’area di notte, dall’una in poi, è diventata una zona franca. E tra venerdì e sabato poteva scapparci il morto ”. A dirlo è Santiago Arguello, avvocato e cittadino residente in via San Vitale. Con il suo studio, Arealex, tre anni fa diffidò il Comune proprio per la situazione che iniziava a crearsi vicino casa sua. Schiamazzi notturni continui, bottiglie rotte, risse e grida. Pochi controlli e il timore che prima o poi potesse accadere qualcosa di grave. “Il Comune però, dopo che abbiamo proposto uno studio giuridico in materia per migliorare la situazione, non ci ha mai dato riscontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

