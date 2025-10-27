Maxi operazione antimafia | Massimo Evangelista davanti al Gip di Napoli

Questa mattina, nel carcere di Secondigliano, il quarantanovenne Massimo Evangelista si è presentato davanti al Gip del Tribunale di Napoli, assistito dal suo legale, il penalista Gaetano Aufiero.Due giorni fa, Evangelista si era consegnato spontaneamente agli uomini della Direzione Investigativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

La Commissione parlamentare Antimafia incontra a Ostia il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, X Municipio e Forze dell’ordine. Martedì 21 ottobre si è svolto presso l’aula Massimo Di Somma del Palazzo del Governatorato, in piazza della Stazione Vecchia a - facebook.com Vai su Facebook

'ndrangheta, 21 arresti in una maxi-operazione antimafia fra Crotone, Taranto e Bologna - Eseguite all'alba dai carabinieri 18 misure cautelari in carcere e 3 obblighi di dimora per associazione a delinquere e altri reati ... Si legge su rainews.it

Ferrandina (MT), maxi blitz antimafia: 32 arresti per droga e armi - Operazione antidroga dei Carabinieri: 41 arresti tra Matera e altre zone d’Italia. trmtv.it scrive

Maxi operazione antimafia. Detenuti nel carcere di Ranza affiliati alla n’drangheta - Ha coinvolto anche il nostro territorio la maxi operazione antimafia scattata ieri all’alba in mezza Italia e in Toscana. Segnala msn.com