Max Verstappen | Partenza frenetica è stata una gara faticosa ma sono soddisfatto
Si conclude con la vittoria di Lando Norris il Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro, agendo indisturbato per tutti i 71 giri sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez. Grazie a questo risultato la sua McLaren è ora in testa alla classifica piloti, con un solo punto di vantaggio sul compagno di squadra Oscar Piastri. Seconda posizione per Charles Leclerc (+30.324). Il monegasco si è difeso negli ultimi giri dagli attacchi di Max Versatppen, aiutato anche da una virtual safety car nel finale. Terza piazza proprio per l’olandese (+31. 🔗 Leggi su Oasport.it
