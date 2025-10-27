Max Pezzali esce su 45 giri il demo de Gli avvoltoi
foto di Michele Piazza PAVIA – “La scorsa estate mio padre era in tavernetta (la famosa tavernetta) a riordinare un po’ di cose e ha ritrovato uno scatolone con delle cassette. Tra queste abbiamo ritrovato alcune canzoni mai uscite, credo risalenti al 1990 (quindi precedenti al primo album) e poi il demo de “Gli avvoltoi”. Stavamo già lavorando a questa pubblicazione speciale e allora ho chiamato la Warner e ho chiesto se avessero voglia di arricchire ulteriormente il box con questo provino. È un po’ diverso dalla versione che è poi finita sul disco, però magari aiuta un po’ tutti a capire come possono essere messe giù le canzoni quando vengono scritte (o forse come facevo e faccio io). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
"Hanno ucciso l'Uomo Ragno" arriva in chiaro su TV8! Da novembre, la serie Sky Original che racconta la nascita degli 883 sarà trasmessa in chiaro su TV8, portando nelle case degli italiani la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto Un'occasione imper - facebook.com Vai su Facebook
Max Pezzali, esce su 45 giri il demo de “Gli avvoltoi” - "La scorsa estate mio padre era in tavernetta (la famosa tavernetta) a riordinare un po’ di cose e ha ritrovato uno scatolone con delle cassette. Lo riporta lopinionista.it