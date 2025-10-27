max pezzali esce su 45 giri il demo de gli avvoltoi

foto di Michele Piazza PAVIA – “La scorsa estate mio padre era in tavernetta (la famosa tavernetta) a riordinare un po’ di cose e ha ritrovato uno scatolone con delle cassette. Tra queste abbiamo ritrovato alcune canzoni mai uscite, credo risalenti al 1990 (quindi precedenti al primo album) e poi il demo de “Gli avvoltoi”. Stavamo già lavorando a questa pubblicazione speciale e allora ho chiamato la Warner e ho chiesto se avessero voglia di arricchire ulteriormente il box con questo provino. È un po’ diverso dalla versione che è poi finita sul disco, però magari aiuta un po’ tutti a capire come possono essere messe giù le canzoni quando vengono scritte (o forse come facevo e faccio io). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

