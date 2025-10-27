Mauro sicuro | Il rigore ha deciso Napoli Inter Poi l’attacco a Lautaro

Inter News 24 Le parole di Massimo Mauro, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Mauro ha parlato a Pressing di quanto successo in Napoli Inter. RIGORE NON DATO ALLA JUVE – « Devo dare la colpa alla società Juve, non si fa più rispettare. Come mai sono stati fischiati settecento step on foot e alla Juve non lo fischiano? Gli errori non hanno colori? No. Ma così marchiani no. Perché aspetta a fischiare il fallo? ». NAPOLI INTER – « Conte-Chivu 3-1 dicono a Napoli? No, riconosco a Conte di aver fatto una grande formazione mettendo in difficoltà i due centrali dell’Inter che però ha giocato bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mauro sicuro: «Il rigore ha deciso Napoli Inter». Poi l’attacco a Lautaro

Leggi anche questi approfondimenti

"Il cavallo sicuro..."...Scopri l'intervista esclusiva a Maurizio Mattioli, Pippo Franco e molti altri nel Nuovo Libro EVVIVA LA COMMEDIA ALL'ITALIANA ANNI 70/80Qui: https://www.amazon.it/dp/B0DMP5Z8KZ Info libro: Un omaggio alla commedia all'itali - facebook.com Vai su Facebook

Mauro: “Il rigore determina Napoli-Inter”. Poi il botta e risposta con Franco Ordine - L'ex calciatore ha parlato della sfida tra l'Inter di Chivu e gli uomini di Conte e ha detto la sua sugli episodi della sfida ... msn.com scrive

Mauro sicuro: "Il rigore del Napoli non si deve mai dare". Poi "bacchetta" Lautaro - Nell'ultima puntata di Pressing, trasmissione in onda ogni domenica su Canale 5, si è discusso a lungo della vittoria del Napoli contro l'Inter. Secondo msn.com

Massimo Mauro punta il dito contro la società: «Deve farsi rispettare! Questi rigori li fischiano a tutti tranne che alla Juventus». L’invettiva - Massimo Mauro punta il dito contro la società: «Deve farsi rispettare! Riporta juventusnews24.com