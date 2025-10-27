Maurizio Landini Curiosità | Ecco Le Cose Che Non Sai!

Dal saldatore al leader della CGIL: la storia di Maurizio Landini, simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori in Italia. Ha iniziato con una maschera da saldatore e oggi impugna il microfono per difendere milioni di lavoratori. Maurizio Landini non è solo un sindacalista: è diventato il volto della lotta per i diritti in un’Italia che troppo spesso dimentica chi fatica ogni giorno. Con la sua voce ruvida, il tono diretto e quella coerenza che non cede mai, Landini rappresenta una delle figure più influenti del panorama sociale e politico italiano. Nato il 7 agosto 1961 a Castelnovo ne’ Monti, nell’Emilia profonda, è il quarto di cinque figli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

