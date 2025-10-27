Maurizio Landini Curiosità | Ecco Le Cose Che Non Sai!
Dal saldatore al leader della CGIL: la storia di Maurizio Landini, simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori in Italia. Ha iniziato con una maschera da saldatore e oggi impugna il microfono per difendere milioni di lavoratori. Maurizio Landini non è solo un sindacalista: è diventato il volto della lotta per i diritti in un'Italia che troppo spesso dimentica chi fatica ogni giorno. Con la sua voce ruvida, il tono diretto e quella coerenza che non cede mai, Landini rappresenta una delle figure più influenti del panorama sociale e politico italiano. Nato il 7 agosto 1961 a Castelnovo ne' Monti, nell'Emilia profonda, è il quarto di cinque figli.
Il segretario generale della #CGIL, Maurizio Landini, ha partecipato all’Incontro Internazionale “Osare la Pace”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, intervenendo al forum “Una pace disarmata e disarmante”, presieduto dal cardinale Matteo Zuppi, presi - facebook.com Vai su Facebook
200 mila persone oggi a Roma alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”. Maurizio Landini. ?: “La partecipazione di oggi indica che c’è tantissima gente, giovani e non solo, che non ne possono più e non vedono davanti a sé un futuro. Questa n - X Vai su X
Manovra, Landini (Cgil): "Se le cose non cambiano, la mobilitazione non finisce qui" - Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini, a margine dell’iniziativa a Roma contro il Governo, “Democrazia al lavoro”, ... Segnala affaritaliani.it
Landini evoca lo sciopero. “Manovra da cambiare: solo bugie, è una truffa” - Il segretario: “Non mi spaventa una mobilitazione in solitaria” ... Si legge su repubblica.it
Manovra, Landini: "Sciopero? Non escludiamo nulla" - Non escludiamo nulla, se non cambia mobilitazione prosegue". Lo riporta msn.com