Maurizi | Abbiamo fatto una grande gara Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande entusiasmo invece in casa Ancona che inanella il decimo risultato utile tra Coppa e campionato che permette ai dorici di restare in scia della capolista Ostia Mare distante sempre cinque lunghezze. Soddisfatto, e non può essere altrimenti il tecnico dorico Agenore Maurizi: "Siamo venuti qui per fare la nostra partita poi può andare bene o male. Abbiamo avuto due-tre palle per andare sul 2-0 ma non siamo stati troppo cattivi. Poi subito il pari loro hanno preso coraggio e meno male che era finito il primo tempo. Poi il risultato è frutto di molte variabili. Faccio i complimenti alla squadra che ha disputato una grande gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizi: "Abbiamo fatto una grande gara. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra"

