Mattia Martoni Comunità stravolte | | Così spezza l’anima

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le comunità di Castignano e Rotella, ma anche tutto il Piceno, piangono la scomparsa di Mattia Martoni avvenuta in un sabato che ha segnato anche la morte di un altro giovanissimo, Luca Bernabei che non ce l’ha fatta ad avere la meglio sulla malattia. Entrambi i ragazzi sono stati salutati ieri allo stadio Del Duca con un minuto di silenzio ad inizio gara. Sessanta secondo di silenzio assoluto, come poche volte capita. Mattia è deceduto mentre in sella alla sua moto stava andando da Castignano a Rotella per andare a casa dei nonni, come aveva fatto innumerevoli volte. Il destino ha voluto che perdesse il controllo del mezzo scontrandosi con un camioncino che proveniva in senso opposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

