Mattia Gaffuri campione d'Italia con lo Swatt Club | Ci dicevano | sono amatori non durano 10 km

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Gaffuri racconta a Fanpage.it la sua incredibile storia nel ciclismo tra amatori e professionisti, dal mondo virtuale della Swift Academy al trionfo con lo Swatt Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mattia gaffuri campione dMattia Gaffuri, campione d’Italia con lo Swatt Club: “Ci dicevano: sono amatori, non durano 10 km” - it la sua incredibile storia nel ciclismo tra amatori e professionisti, dal mondo virtuale della Swift Academy al trionfo ... Lo riporta fanpage.it

Mattia Furlani Campione del Mondo! - L’azzurro trionfa nel salto in lungo con il record personale di 8,39 (+0. Si legge su fidal.it

Un cordone ombelicale d'oro lega il campione e mamma Khaty - C'è un momento d'oro del trionfo di Mattia Furlani che fa commuovere: è l'abbraccio con mamma Khaty, la sua allenatrice. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Mattia Gaffuri Campione D