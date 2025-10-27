Mattarella ricorda l' importanza dell' oblio oncologico Ma cos' è?

AGI - "Oggi, dopo una diagnosi di tumore vivono milioni di persone. I numeri inducono alla commozione, tanto più se osservati nella progressione di pochi decenni. Tanti possono dirsi guariti e sono tornati alla vita familiare, sociale, professionale. L'evidenza di questi risultati, inoltre, ha spinto a varare norme più che opportune doverose per assicurare l'oblio oncologico". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di celebrazione de 'I Giorni della Ricerca' della Fondazione Airc. Si torna a parlare di diritto all'oblio oncologico, un diritto che dal 2023 è sancito dalla legge n. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella ricorda l'importanza dell'oblio oncologico. Ma cos'è?

