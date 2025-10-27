Mattarella | Le teorie antiscientifiche sono autolesionismo
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 “È un paradosso che, in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze tra le migliori di ogni Continente, si propaghino, in parallelo a grandiosi progressi, anche sconclusionate teorie anti-scientifiche. E che facciano presa su parti della società. Un fenomeno che non risparmia le società più avanzate, che più hanno beneficiato dei progressi della scienza. Chiusure regressive che, avversando la scienza, si traducono in autolesionismo e in sfiducia nella vita e nel futuro”, lo dice Mattarella in occasione della cerimonia “I Giorni della Ricerca” che quest'anno celebra i 60 anni della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
