Mattarella | Le nuove terapie hanno aperto le strade alla vita

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le nuove terapie hanno aperto le strade alla vita.” Così il Capo dello Stato ha inaugurato i Giorni della Ricerca dell’AIRC, l’annuale appuntamento che da trent’anni informa l’opinione pubblica sui progressi della ricerca in campo oncologico. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Mattarella: “Le nuove terapie hanno aperto le strade alla vita”

