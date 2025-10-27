Mattarella | Le nuove terapie hanno aperto le strade alla vita
“Le nuove terapie hanno aperto le strade alla vita.” Così il Capo dello Stato ha inaugurato i Giorni della Ricerca dell’AIRC, l’annuale appuntamento che da trent’anni informa l’opinione pubblica sui progressi della ricerca in campo oncologico. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
