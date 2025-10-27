Mattarella incontra il Grande Imam di Al Azhar al Quirinale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Grande Imam di Al Azhar, Ahmed Al-Tayeb Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Bruges, il Presidente Mattarella incontra il Governatore delle Fiandre Occidentali Carl Decaluwé e il Sindaco Dirk De Fauw Il video: https://youtu.be/t6EWHk0VQG8?si=MYbI8X8qovOBXcfa… - X Vai su X

Mattarella in Belgio, il capo dello Stato incontra il sindaco di Bruxelles - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella incontra il Grande Imam di Al Azhar al Quirinale - (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Grande Imam di Al Azhar, Ahmed Al- Scrive la7.it

Mattarella incontra il Grande imam di Al Azhar: ecco chi è Ahmed al Tayeb - Guida la più antica università islamica del mondo e principale centro di riferimento religioso, educativo e giuridico per oltre un miliardo di musulmani sunniti ... Secondo msn.com

Ascoltare Mattarella sulla Flotilla - Sergio Mattarella ha rivolto un invito ai membri della Flotilla che naviga verso Gaza ad accettare la proposta del cardinale Matteo Maria Zuppi di consegnare a Cipro gli aiuti umanitari che sarebbero ... Da ilfoglio.it