Mattarella | Difficoltà Ssn ostacolano il diritto alla salute

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Alla base si colloca il diritto della salute che la nostra Costituzione definisce diritto universale“. E’ quanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto a ribadire ricordando come “le innovazioni che recano giovamento alla vita delle persone devono avere una positiva ricaduta sull’interno sistema del Servizio sanitario nazionale, che si trova alle prese con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mattarella difficolt224 ssn ostacolano il diritto alla salute

© Ildifforme.it - Mattarella: “Difficoltà Ssn ostacolano il diritto alla salute”

Scopri altri approfondimenti

mattarella difficolt224 ssn ostacolanoMattarella “Difficoltà del Ssn sono un ostacolo al diritto alla salute” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Alla base – come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani – si colloca il diritto alla salute, che la Costituzione definisce diritto universal ... quotidianodelsud.it scrive

mattarella difficolt224 ssn ostacolanoMattarella "Le difficoltà del Ssn sono ostacolo a diritto alla salute" - come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani - Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Difficolt224 Ssn Ostacolano