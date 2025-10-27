Mattarella | Difficoltà Ssn ostacolano il diritto alla salute
“Alla base si colloca il diritto della salute che la nostra Costituzione definisce diritto universale“. E’ quanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto a ribadire ricordando come “le innovazioni che recano giovamento alla vita delle persone devono avere una positiva ricaduta sull’interno sistema del Servizio sanitario nazionale, che si trova alle prese con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
MATTARELLA: 'LE DIFFICOLTÀ DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE SONO UN OSTACOLO AL DIRITTO ALLA SALUTE' - X Vai su X
Tg2. . #Mattarella apre "i giorni della ricerca": "La salute è un diritto universale", dice, "ostacolato dalle difficoltà del servizio sanitario nazionale. La strada maestra è quella della ricerca". Al #Tg2Rai ore 13,00 #27ottobre Vai su Facebook
Mattarella “Difficoltà del Ssn sono un ostacolo al diritto alla salute” - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Alla base – come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani – si colloca il diritto alla salute, che la Costituzione definisce diritto universal ... quotidianodelsud.it scrive
Mattarella "Le difficoltà del Ssn sono ostacolo a diritto alla salute" - come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani - Scrive stream24.ilsole24ore.com