Mattarella | Difficoltà Servizio sanitario nazionale sono ostacolo al diritto alla salute

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Alla base – come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani – si colloca il diritto alla salute, che la Costituzione definisce diritto universale “. Lo ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento al Quirinale alla cerimonia di celebrazione de ‘I Giorni della Ricerca’. “Le innovazioni che portano giovamento alla vita delle persone – rimarca – devono avere una positiva ricaduta sull’intero sistema del Servizio sanitario nazionale, che si trova alle prese con l’invecchiamento della popolazione, con i prezzi dei farmaci salvavita, con le carenze di personale medico e infermieristico, insomma con le difficoltà che rappresentano ostacoli al pieno raggiungimento di uno dei traguardi più importanti della vita della Repubblica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

