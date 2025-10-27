Mattarella commosso per I giorni della Ricerca
Mattarella ha tenuto un discorso oggi al Quirinale in occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca. Così ha esordito il Presidente della Repubblica: “Oggi, dopo una diagnosi di tumore vivono milioni di persone. I numeri inducono alla commozione, tanto più se osservati nella progressione di pochi decenni. Tanti possono dirsi guariti e sono tornati alla vita familiare, sociale, professionale”. Mattarella sui progressi della ricerca scientifica. “L’evidenza di questi risultati, inoltre, ha spinto a varare norme, più che opportune doverose, per assicurare l’oblio oncologico; quella sorta di marchio a vita di pazienti, con quel che significa nell’ambito delle relazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
A Padova il commosso addio ai tre militari, due dei quali di origini bresciane. Presenti anche il presidente Mattarella e la premier Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Funerali di Stato per i carabinieri uccisi a Verona, il figlio di una delle vittime: «Aveva un grande senso di responsabilità». L’abbraccio commosso con Mattarella – Il video - X Vai su X
I giorni della ricerca. Il messaggio di Mattarella: “Il diritto al futuro si conquista in laboratorio. Ora non disperdere i giovani” - In occasione dei 60 anni di Airc, il Presidente Mattarella ha celebrato i progressi della ricerca oncologica, che ha trasformato tumori un tempo incurabili in patologie sempre più sconfessibili. Riporta quotidianosanita.it
Sergio Mattarella inaugura i Giorni della Ricerca contro il cancro - Una settimana ricca di iniziative dedicata all'informazione, prevenzione e raccolta fondi ... Come scrive msn.com
I giorni della ricerca al Quirinale, Mattarella: «Diritto alla salute è universale, le teorie antiscientifiche si traducono in autolesionismo» - «Avete iniziato 60 anni fa come visionari, oggi tanti guariscono. Secondo msn.com