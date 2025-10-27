Mattarella ha tenuto un discorso oggi al Quirinale in occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca. Così ha esordito il Presidente della Repubblica: “Oggi, dopo una diagnosi di tumore vivono milioni di persone. I numeri inducono alla commozione, tanto più se osservati nella progressione di pochi decenni. Tanti possono dirsi guariti e sono tornati alla vita familiare, sociale, professionale”. Mattarella sui progressi della ricerca scientifica. “L’evidenza di questi risultati, inoltre, ha spinto a varare norme, più che opportune doverose, per assicurare l’oblio oncologico; quella sorta di marchio a vita di pazienti, con quel che significa nell’ambito delle relazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Mattarella commosso per “I giorni della Ricerca”