Matri ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Matri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Quello che mi preoccupa è l’atteggiamento avuto dalla Juventus se non una piccola reazione nel secondo tempo. Significa che non annusano il pericolo, sono 8 partite senza vincere e peseranno». QUI: Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Matri preoccupato: «La Juve non annusa il pericolo, solo una piccola reazione nel secondo tempo. 8 partite senza vincere peseranno…»

