Matilde del Belgio in visita dal Papa copia Camilla? La mantilla preziosa

Dopo Re Carlo e la Regina Camilla, anche i sovrani del Belgio hanno deciso di far visita a Papa Leone XI V, nella giornata del 27 ottobre 2025. La pagina ufficiale della Casa Reale, infatti, ha raccontato il viaggio di stato dei sovrani nella Città del Vaticano per porgere i propri omaggi al capo del Cristianesimo. Matilde del Belgio ha avuto la possibilità d’indossare il bianco davanti al Santo Padre, visto che può godere di un particolare privilegio che solo le regine di un regno cattolico possono sfoggiare. La sovrana del paese europeo ha mostrato tutto il suo charme, nell’impegno importante, mostrandosi con un abito candido e una mantilla di pizzo dello stesso colore. 🔗 Leggi su Dilei.it

